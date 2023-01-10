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Сегодня, 18:03

«Атлетико» и «Барселона» проведут переговоры о переходе нападающего Депая

Алина Савинова
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Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

«Атлетико» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между клубами, на которых будет сделано первое предложение, состоятся на этой неделе.

Отмечается, что «Атлетико» рассматривает Депая в качестве одного из кандидатов на замену форварду Жоау Феликса, который в ближайшее время должен перейти в «Челси» на правах аренды.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 4 матча за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним голом.

Мемфис Депай
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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И В Н П +/- О
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 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 16 10 2 4 23-17 32
4
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
5
 Вильярреал 16 8 3 5 19-12 27
6
 Атлетико 16 8 3 5 23-15 27
7
 Атлетик 16 7 5 4 24-14 26
8
 Осасуна 16 7 3 6 16-16 24
9
 Р. Вальекано 16 6 5 5 23-20 23
10
 Мальорка 16 6 4 6 14-15 22
11
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
12
 Жирона 16 4 6 6 24-26 18
13
 Вальядолид 16 5 2 9 13-24 17
14
 Альмерия 16 5 2 9 17-25 17
15
 Хетафе 16 4 5 7 15-22 17
16
 Сельта 16 4 4 8 16-27 16
17
 Севилья 16 3 6 7 16-24 15
18
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
19
 Эспаньол 16 2 8 6 19-25 14
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 - : -
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 - : -
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 - : -
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 - : -
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 - : -
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
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Барселона

 13
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Эспаньол

 9
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
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Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

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