«Атлетико» и «Барселона» проведут переговоры о переходе нападающего Депая
«Атлетико» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры между клубами, на которых будет сделано первое предложение, состоятся на этой неделе.
Отмечается, что «Атлетико» рассматривает Депая в качестве одного из кандидатов на замену форварду Жоау Феликса, который в ближайшее время должен перейти в «Челси» на правах аренды.
В текущем сезоне 28-летний нападающий провел 4 матча за «Барселону» во всех турнирах и отметился одним голом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|16
|13
|2
|1
|35-6
|41
|
2
|Реал
|16
|12
|2
|2
|36-16
|38
|
3
|Р. Сосьедад
|16
|10
|2
|4
|23-17
|32
|
4
|Бетис
|16
|8
|4
|4
|19-13
|28
|
5
|Вильярреал
|16
|8
|3
|5
|19-12
|27
|
6
|Атлетико
|16
|8
|3
|5
|23-15
|27
|
7
|Атлетик
|16
|7
|5
|4
|24-14
|26
|
8
|Осасуна
|16
|7
|3
|6
|16-16
|24
|
9
|Р. Вальекано
|16
|6
|5
|5
|23-20
|23
|
10
|Мальорка
|16
|6
|4
|6
|14-15
|22
|
11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|
12
|Жирона
|16
|4
|6
|6
|24-26
|18
|
13
|Вальядолид
|16
|5
|2
|9
|13-24
|17
|
14
|Альмерия
|16
|5
|2
|9
|17-25
|17
|
15
|Хетафе
|16
|4
|5
|7
|15-22
|17
|
16
|Сельта
|16
|4
|4
|8
|16-27
|16
|
17
|Севилья
|16
|3
|6
|7
|16-24
|15
|
18
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|
19
|Эспаньол
|16
|2
|8
|6
|19-25
|14
|
20
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|23:00
|
Сельта – Вильярреал
|- : -
|14.01
|16:00
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|14.01
|18:15
|
Жирона – Севилья
|- : -
|14.01
|20:30
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|14.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|- : -
|15.01
|16:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|15.01
|18:15
|
Альмерия – Атлетико
|- : -
|16.01
|23:00
|
Кадис – Эльче
|- : -
|1.02
|23:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|2.02
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|9
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|13
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|9
|2
|1
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