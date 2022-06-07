Лапорта установил в «Барселоне» потолок зарплат

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ввел новые финансовые правила в каталонском клубе, сообщает AS.

По информации источника, в «Барселоне» установлен потолок зарплат для игроков — не более 10 миллионов евро.

Отмечается, что за счет нового правила каталонский клуб планирует существенно снизить зарплатную ведомость.

При этом из-за этого «Барса» не смогли побороться за защитника Антонио Рюдигера, который перешел в «Реал», а также за нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Первый хотел получать 12 миллионов евро, второй — 17 миллионов.

Также сообщается, что новое правило затронет и нынешних игроков клуба. Тех, у кого зарплата выше 10 миллионов евро в год, попросят пойти на ее сокращение — вплоть до 50 процентов в отдельных случаях.