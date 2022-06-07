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Сегодня, 07:21

Лапорта установил в «Барселоне» потолок зарплат

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ввел новые финансовые правила в каталонском клубе, сообщает AS.

По информации источника, в «Барселоне» установлен потолок зарплат для игроков — не более 10 миллионов евро.

Отмечается, что за счет нового правила каталонский клуб планирует существенно снизить зарплатную ведомость.

При этом из-за этого «Барса» не смогли побороться за защитника Антонио Рюдигера, который перешел в «Реал», а также за нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Первый хотел получать 12 миллионов евро, второй — 17 миллионов.

Также сообщается, что новое правило затронет и нынешних игроков клуба. Тех, у кого зарплата выше 10 миллионов евро в год, попросят пойти на ее сокращение — вплоть до 50 процентов в отдельных случаях.

Источник: https://as.com/futbol/2022/06/06/primera/1654506774_844527.html
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Реал – Бетис
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
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Винисиус Жуниор

Реал

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Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Барселона

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 32 2 6
Жюль Кунде

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Уго Гильямон

Валенсия

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