Рафинья: «За какую команду я никогда не буду играть? «Реал»

Нападающий «Барселоны» Рафинья заявил, что никогда не перейдет в «Реал».

«За какую команду я никогда не буду играть? «Реал».

Перейти в другой испанский клуб? Хочу играть только за «Барселону».

Если говориться о других европейских командах, то мне нравятся «Арсенал» и «ПСЖ».

Конечно, я хотел бы, чтобы Месси вернулся в «Барсу», — приводит слова бразильца Mundo Deportivo.

Рафинья перешел в каталонский клуб летом 2022 года из английского «Лидса».