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Сегодня, 19:58

Дани Алвес объяснил, почему менял показания по делу об изнасиловании: «Я хотел защитить эту девушку»

Иван Шитик
Корреспондент
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Дани Алвес.
Фото AFP

Бывший футболист «Барселоны» Дани Алвес, который обвиняется в изнасиловании, дал новые показания по уголовному делу.

Алвес объяснил в суде, почему ранее неоднократно менял свои показания по этому делу.

«Правда в том, что я хотел защитить эту девушку. Она направилась прямо ко мне. Я не трогал эту девушку», — приводит слова Алвеса Marca со ссылкой на ARA.

39-летнего Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. Он был задержан и взят под стражу 20 января.

Если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Дани Алвес
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 4 : 2
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 0 : 2
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
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