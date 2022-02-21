Обамеянг — первый игрок в XXI веке, оформивший хет-трик в ла лиге, АПЛ, бундеслиге и лиге 1
Обамеянг стал первым игроком в XXI веке, оформившим хет-трик в ла лиге, АПЛ, бундеслиге и лиге 1
Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1).
Как сообщает Squawka в Twitter, 32-летний габонец стал первым игроком в XXI веке, оформившим хет-трик во французской лиге 1, немецкой бундеслиге, английской премьер-лиге и испанской ла лиге.
Во Франции нападающий выступал за «Дижон», «Лилль», «Монако» и «Сент-Этьен», в Германии — за дортмундскую «Боруссию», в Англии — за «Арсенал».
Напомним, что во встрече с «Валенсией» Обамеянг забил свои дебютные мячи за «Барселону».
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|
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|25
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|29
|
15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
|24
|6
|8
|10
|23-38
|26
|
17
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|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
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|Кадис
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|11
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|21-39
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|
19
|Алавес
|25
|5
|5
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38 тур
|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|1 : 4
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 3
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|3 : 0
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|1 : 1
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|1 : 4
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|2 : 1
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|4 : 0
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
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Винисиус Жуниор
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Гомес Рауль де Томас
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Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
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Жорди Альба
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|2
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Иньиго Мартинес
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Гомес Рауль де Томас
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