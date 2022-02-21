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Обамеянг — первый игрок в XXI веке, оформивший хет-трик в ла лиге, АПЛ, бундеслиге и лиге 1

Обамеянг стал первым игроком в XXI веке, оформившим хет-трик в ла лиге, АПЛ, бундеслиге и лиге 1
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1).

Как сообщает Squawka в Twitter, 32-летний габонец стал первым игроком в XXI веке, оформившим хет-трик во французской лиге 1, немецкой бундеслиге, английской премьер-лиге и испанской ла лиге.

Во Франции нападающий выступал за «Дижон», «Лилль», «Монако» и «Сент-Этьен», в Германии — за дортмундскую «Боруссию», в Англии — за «Арсенал».

Напомним, что во встрече с «Валенсией» Обамеянг забил свои дебютные мячи за «Барселону».

Источник: https://twitter.com/Squawka/status/1495484432844742656
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
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 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
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 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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Эльче – Р. Вальекано
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19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
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Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 1 : 4
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 2 : 1
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
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