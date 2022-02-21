Обамеянг стал первым игроком в XXI веке, оформившим хет-трик в ла лиге, АПЛ, бундеслиге и лиге 1

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил хет-трик в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (4:1).

Как сообщает Squawka в Twitter, 32-летний габонец стал первым игроком в XXI веке, оформившим хет-трик во французской лиге 1, немецкой бундеслиге, английской премьер-лиге и испанской ла лиге.

Во Франции нападающий выступал за «Дижон», «Лилль», «Монако» и «Сент-Этьен», в Германии — за дортмундскую «Боруссию», в Англии — за «Арсенал».

Напомним, что во встрече с «Валенсией» Обамеянг забил свои дебютные мячи за «Барселону».