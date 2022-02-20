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Сегодня, 19:10

Обамеянг забил дебютный мяч за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Обамеянг забил дебютный матч за каталонцев
Карен Саркисян
Корреспондент
Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Getty Images

«Барселона» играет с «Валенсией» в матче 25-го тура ла лиги. Встреча проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии.

В составе гостей на 23-й минуте игры мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Этот гол стал для него дебютным в составе «Барселоны». Через 15 минут он оформил дубль. Еще один мяч у каталонцев забил Френки де Йонг.

Напомним, что 32-летний габонец перешел в «Барсу» 31 января в качестве свободного агента. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона
Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
ФК Барселона
ФК Валенсия
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Дембеле — в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Валенсией»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
5
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
6
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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38 тур
18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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