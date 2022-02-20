Обамеянг забил дебютный мяч за «Барселону»

«Барселона» играет с «Валенсией» в матче 25-го тура ла лиги. Встреча проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии.

В составе гостей на 23-й минуте игры мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Этот гол стал для него дебютным в составе «Барселоны». Через 15 минут он оформил дубль. Еще один мяч у каталонцев забил Френки де Йонг.

Напомним, что 32-летний габонец перешел в «Барсу» 31 января в качестве свободного агента. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.