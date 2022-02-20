Обамеянг забил дебютный мяч за «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Обамеянг забил дебютный матч за каталонцев
«Барселона» играет с «Валенсией» в матче 25-го тура ла лиги. Встреча проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии.
В составе гостей на 23-й минуте игры мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Этот гол стал для него дебютным в составе «Барселоны». Через 15 минут он оформил дубль. Еще один мяч у каталонцев забил Френки де Йонг.
Напомним, что 32-летний габонец перешел в «Барсу» 31 января в качестве свободного агента. Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|
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|7
|8
|10
|28-34
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|
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|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
|23
|6
|8
|9
|22-36
|26
|
17
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|5
|9
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|27-40
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|
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|25
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|11
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|20
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|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|1 : 4
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 3
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|3 : 0
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|1 : 1
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|- : -
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|- : -
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
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Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
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|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
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|
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Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
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|И
|К
|Ж
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Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|23
|1
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