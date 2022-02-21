Тренеры «Барселоны» эмоционально встретили игроков после победы над «Валенсией»

Хави и тренерский штаб «Барселоны» поздравили футболистов с победой

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Хави эмоционально поздравил футболистов команды в подтрибунном помещении с победой над «Валенсией» (4:1) в 25-м туре чемпионата Испании.

В составе каталонцев голами отметились Френки де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик.

С 42 очками «Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Хави встретится с «Атлетиком».