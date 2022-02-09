Феликс: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и взять «Золотой мяч»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал о своих целях.

«Хочу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира или чемпионат Европы с Португалией, — приводит слова Феликса The Athletic. — И, конечно, взять «Золотой мяч». Чтобы добиться этого, я должен совершенствоваться и быть полностью сосредоточенным на себе».

В нынешнем сезоне 22-летний португалец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 21-м матче за «Атлетико». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Феликс является чемпионом Испании сезона-2020/21, а также победителем Лиги наций сезона-2018/19.