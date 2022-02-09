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Сегодня, 16:35

Феликс: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и взять «Золотой мяч»

Нападающий «Атлетико» Феликс заявил о желании выиграть Лигу чемпионов и получить «Золотой мяч»
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал о своих целях.

«Хочу выиграть Лигу чемпионов, чемпионат мира или чемпионат Европы с Португалией, — приводит слова Феликса The Athletic. — И, конечно, взять «Золотой мяч». Чтобы добиться этого, я должен совершенствоваться и быть полностью сосредоточенным на себе».

В нынешнем сезоне 22-летний португалец забил три мяча и отдал три результативные передачи в 21-м матче за «Атлетико». Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Феликс является чемпионом Испании сезона-2020/21, а также победителем Лиги наций сезона-2018/19.

Источник: https://theathletic.com/3110796/2022/02/09/my-game-in-my-words-by-joao-felix/
Жоау Феликс
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 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Бетис

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Винисиус Жуниор

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Реал

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П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

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И К Ж
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Иньиго Мартинес

Атлетик

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