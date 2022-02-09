Дани Алвес получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании

Защитник «Барселоны» дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании

Защитник «Барселоны» Дани Алвес дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, сообщает Sport.es. Футболиста наказали за удаление в матче против «Атлетико» (4:2).

Согласно информации, указанной в протоколе матча, Алвес совершил нарушение правил без намерения сыграть в мяч.

Таким образом, Алвес не поможет каталонцам в играх против «Эспаньола» (13 февраля) и «Валенсии» (20 февраля).

Кроме того, 38-летний защитник пропустит также матчи против «Наполи» в Лиге Европы (17 и 24 февраля), поскольку не заявлен на турнир.