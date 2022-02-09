Марсьяль: «Барселона» разговаривала с моими агентами. Но моим приоритетом была «Севилья»

Марсьяль рассказал, что «Барселона» и «Ювентус» интересовались им зимой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, выступающий на правах аренды в «Севилье», рассказал, какие клубы интересовались им в зимнее трансферное окно.

«Барселона» разговаривала с моими агентами зимой, — приводит слова нападающего журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на Diario Sevilla. — «Ювентус» также хотел подписать меня. Но моим приоритетом была «Севилья». Здесь у меня есть шанс стать игроком стартового состава. Получать регулярную игровую практику, как я хотел», — сказал француз в интервью Diario Sevilla.

26 января Марсьяль перешел в «Севилью» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне 26-летний француз провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч.