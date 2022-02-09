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Сегодня, 15:35

Марсьяль: «Барселона» разговаривала с моими агентами. Но моим приоритетом была «Севилья»

Марсьяль рассказал, что «Барселона» и «Ювентус» интересовались им зимой
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, выступающий на правах аренды в «Севилье», рассказал, какие клубы интересовались им в зимнее трансферное окно.

«Барселона» разговаривала с моими агентами зимой, — приводит слова нападающего журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на Diario Sevilla. — «Ювентус» также хотел подписать меня. Но моим приоритетом была «Севилья». Здесь у меня есть шанс стать игроком стартового состава. Получать регулярную игровую практику, как я хотел», — сказал француз в интервью Diario Sevilla.

26 января Марсьяль перешел в «Севилью» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

В нынешнем сезоне 26-летний француз провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» и забил один мяч.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1491379393130037254
Антони Марсьяль
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
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