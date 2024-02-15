Надаль прокомментировал работу Переса на посту президента «Реала»

Теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль прокомментировал работу Флорентино Переса на посту президента мадридского клуба. Он считает, что у клуба отличный менеджмент по отношению к молодым игрокам.

«Флорентино Перес проделал потрясающую работу на посту президента «Реала». В сложной ситуации с пандемией и в условиях жесткой конкуренции с клубами с безграничными ресурсами, он проделал выдающуюся работу», — цитирует Надаля COPE.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с отрывом в пять очков от «Жироны», идущей второй.

76-летний Перес возглавляет «Реал» уже более 20 лет. За это время команда выиграла 33 трофея.