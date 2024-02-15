В Хорватии уволили тренера сборной за поддержку соперника загребского «Динамо»

Главный тренер юниорской сборной Хорватии по футболу Роберт Ярни покинул свой пост за поддержку «Бетиса», который сыграет против загребского «Динамо» в Лиге конференций, сообщает официальный сайт Федерации футбола Хорватии (HNS).

15 февраля «Динамо» проведет гостевой матч против «Бетиса» в плей-офф Лиги конференций. Ярни заявил, что будет поддерживать «Бетис».

«Федерация занимает четкую позицию по отношению к тренерам в этом вопросе. К ним применяются более высокие стандарты, недопустимо, чтобы человек, возглавляющий сборную, открыто поддерживал соперника хорватского клуба», — говорится в сообщении.

Матч «Бетис» — «Динамо» Загреб состоится сегодня. Начало — в 23.00 мск.