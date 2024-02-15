Кроос: «Ла лига? Только мы решим, кто станет чемпионом»

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Ла лига? Только мы решим, кто станет чемпионом. Если мы не выиграем, то винить в этом можно будет только нас», — приводит слова Крооса Madrid Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее футболист рассказал, что думает о восстановлении голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

После 24 туров ла лиги «Реал» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую следом «Жирону» на пять очков.