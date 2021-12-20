Начо провел 250 матчей за «Реал»

«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).

Для защитника мадридцев Начо Фернандеса эта встреча стала 250-й в составе клуба. Президент «Реала» Флорентино Перес подарил 31-летнему испанцу после матча памятную футболку.

Начо является воспитанником «Реала» и выступает за основную команду с 2013 года. В составе мадридцев он стал по 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный ЧМ, дважды становился чемпионом Испании и один раз — обладателем Кубка страны.

В 250 матчах защитник забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. В текущем сезоне на счету Начо 17 матчей, в которых он забил 2 гола.