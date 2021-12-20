Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Начо провел 250 матчей за «Реал»

05:20
Начо и Флорентино Перес. Фото Сайт «Реала»
Начо и Флорентино Перес. Фото Сайт «Реала»
Теги:

«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Кадисом» (0:0).

Для защитника мадридцев Начо Фернандеса эта встреча стала 250-й в составе клуба. Президент «Реала» Флорентино Перес подарил 31-летнему испанцу после матча памятную футболку.

Начо является воспитанником «Реала» и выступает за основную команду с 2013 года. В составе мадридцев он стал по 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный ЧМ, дважды становился чемпионом Испании и один раз — обладателем Кубка страны.

В 250 матчах защитник забил 14 голов и сделал 8 результативных передач. В текущем сезоне на счету Начо 17 матчей, в которых он забил 2 гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Скандальный гол и ужасное решение в овертайме. Россия проиграла домашний турнир
Стало известно число семей РФ с риском лишиться квартир
0
Реклама