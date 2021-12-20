Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (0:0).

«Если мы играем хорошо и не выигрываем, я все равно счастлив. Так что сегодня я счастлив. Мы перепробовали все от первой до последней минуты, но у нас ничего не получилось. Нам не хватило качества около ворот соперника, но критиковать нечего. Подобные игры иногда случаются. Из этого матча можно извлечь много положительных моментов. Единственное, что не положительно, — это то, что мы не набрали 3 очка.

Глядя на турнирную таблицу, «Севилья» теперь ближе к нам. Это команда, у которой есть много технических качеств, она предана своему делу и имеет фанатскую базу, которая действительно поддерживает ее. Нам придется сражаться с ними. Впереди еще долгий путь, так что некоторые отстающие на данный момент команды тоже приблизятся к нам», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Мадридский клуб потерял очки впервые с 27 октября — тогда команда Анчелотти сыграла вничью с «Осасуной» (0:0).

После этого матча «Реал» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущую на второй строчке «Севилью» на 6 очков. «Кадис» с 14 очками — на предпоследней строчке.