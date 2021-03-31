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Начо Монреаль подписал новый контракт с «Реалом Сосьедадом»

19:34
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Защитник «Реала Сосьедада» Начо Монреаль продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт команды 31 марта. Стороны подписали новое соглашение до июня 2022 года с опцией продления еще на один сезон.

Монреаль выступает за «Реал Сосьедад» с сентября 2019 года. В текущем сезоне 35-летний защитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 1 результативную передачу.

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