Пике вернулся к тренировкам с «Барселоной»
21:45
Защитник «Барселоны» Жерар Пике вернулся к тренировкам в общей группе команды после травмы, сообщает Marca 31 марта.
Пике получил травму колена в матче с «Севильей» в начале марта и с тех пор пропустил четыре встречи.
34-летний испанец с сегодняшнего дня начал полноценные тренировки, и тренерский штаб сине-гранатовых надеется, что он успеет набрать форму до матча 30-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала», который состоится 10 апреля.
В нынешнем сезоне Пике провел 15 поединков, в которых забил два мяча.
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