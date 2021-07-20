Варан согласовал личный контракт с «МЮ» с зарплатой в 12 миллионов евро

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 28-летний француз согласовал с английском клубом личные условия контракта. Соглашение рассчитано до лета 2026 года, а сам игрок будет получать по 12 млн евро в год.

Варан выступает за «Реал» с лета 2011 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 41 матч за мадридский клуб, на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.