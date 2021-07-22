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«Барселона» презентовала Мемфиса Депая

20:34
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«Барселона» презентовала новичка Мемфиса Депая. Футболист подписал контракт с каталонским клубом до 2023 года.

Голландец перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

Депай провел 36 матчей в завершившемся чемпионате Франции, в которых забил 20 мячей, а также отдал 10 голевых передач.

Депай выступал за «Лион» с 2017 года, ранее он играл за английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский ПСВ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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