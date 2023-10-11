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Сегодня, 23:06

Модрич рассказал, что думает о своем положении в «Реале»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что недоволен количеством игрового времени в мадридском клубе.

«Не хочу оказаться вне состава. Желаю выходить на поле всегда, даже если игры идут через каждые 3 дня, поскольку я хорошо себя чувствую. Мне нужно быть психологически готовым ко всему и двигаться дальше», — цитирует игрока журналист Фабрицио Романо.

30 сентября сообщалось, что Модрич может перейти в «Интер Майами».

Хорват выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах мадридцев, провел на поле в сумме 287 минут и не отличился результативными действиями.

Контракт хавбека с «Королевским клубом» действует до конца июня 2024 года.

Лука Модрич
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 - : -
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
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