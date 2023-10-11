Мората — о том, одинаково ли судят «Реал» и «Атлетико»: «Все знают ответ»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората ответил на вопрос, одинаково ли судьи относятся к его команде и «Реалу». Футболист играл за оба клуба.

— Вы уже знаете ответ. Как и все остальные, — сказал Мората COPE.

В чемпионате Испании «Реал» лидирует в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Атлетико» идет на 4-м месте с 19 очками.