Милота вечера. Дети Месси вынесли «Золотой мяч» на игру «Барселоны»

«Барселона» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании разгромила «Мальорку» — 5:2. Главным героем встречи стал капитан каталонцев Лионель Месси, оформивший хет-трик и отдавший результативную передачу. Перед началом игры его дети Тьяго, Матео и Чиро вынесли «Золотой мяч» на стадион «Барселоны». Они отдали награду отцу, который продемонстрировал ее зрителям.

Месси — первый в истории обладатель шести «Золотых мячей».

Барселона — Мальорка

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