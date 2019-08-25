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Милота дня. Дети Месси радуются голу Гризманна

25 августа 2019, 23:03
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«Барселона» дома принимает «Бетис» в матче 2-го тура чемпионата Испании. Форвард каталонцев Лионель Месси пропускает встречу и наблюдает за игрой в компании своих детей с трибун стадиона «Камп Ноу».

Сыновья 32-летнего аргентинца Маттео и Тьяго обрадовались, когда новичок «Барселоны» Антуан Гризманн сравнял счет в матче на 41-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Барселона» — «Бетис».

Барселона — Бетис

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