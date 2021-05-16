Месси забивает не менее 30 голов в девяти сезонах ла лиги
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл счет в матче 37-го тура чемпионата Испании против «Сельты». 33-летний аргентинец отличился на 28-й минуте.
Для него это 30-й гол в сезоне. Месси забивает не менее 30 голов в девяти сезона ла лиги. За первую команду «Барселоны» он выступает с 2005 года.
В этом сезоне Месси провел 34 матча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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