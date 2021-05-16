Гол Начо помог «Реалу» победить «Атлетик»

«Реал» переиграл «Атлетик» в матче 37-го тура чемпионата Испании — 1:0. Единственный гол встречи забил Начо.

Таким образом, мадридский клуб набрал 81 очко и по прежнему отстает в турнирной таблице ла лиги от «Атлетико» на два балла, который вырвал победу у «Осасуны» (83 очка).

Чемпионат Испании. Лига 1

37-й тур

«Атлетик» — «Реал» — 0:1 (0:0)

Гол: Начо, 68.

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Альварес, Дани Гарсия (Весга, 64), Сансет (Лопес, 72), Венседор (Ибаи Гомес, 72), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 64), Беренгер, Морсильо (Рауль Гарсия, 65).

«Реал»: Куртуа, Начо, Одриосола, Гутьеррес, Эдер Милитау, Модрич, Каземиру, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Асенсио, 59), Родригу (Азар, 77).

Предупреждение: Беренгер, 14.

Судья: Матеу Лаос.

16 мая. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».