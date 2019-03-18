Месси сделал хет-трик. Ему аплодировали даже фанаты соперника

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил три гола в матче чемпионата Испании с "Бетисом" в Севилье (4:1).
Аргентинец сначала забил со штрафного. И этот удар выглядел очень эффектно.
Позже Месси отличился в быстром выпаде.
Форвард завершил вечер магическим ударом с дистанции. После этого гола фанаты хозяев встретили его гол аплодисментами.
Pure Magic by Messi #BetisBarça pic.twitter.com/6HvC6Oo8Ww– The Sports Fans Pass (@sportsfanspass) 17 марта 2019 г.
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