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Месси считает, что мир не будет прежним после пандемии коронавируса

14:59
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о том, что будет после окончания пандемии коронавируса. По его мнению, мир уже никогда не будет прежним.

— У многих из нас нет понимания, каким будет мир после всего этого, —приводит El Pais слова Месси. —  Людям пришлось очень трудно и не только из-за изоляции и всей этой ситуации, которая застала нас врасплох. Особенно тяжело было тем, кто потерял родственников и друзей и даже не смог с ними нормально попрощаться. Нет ничего хуже, чем терять людей, которых ты любишь. Это мне кажется очень несправедливым.

Футбол уже никогда не будет прежним, но и не только он. Думаю, что и вся жизнь уже не будет той, к которой мы привыкли.

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