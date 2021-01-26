Месси с семьей начал учить французский язык

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси начал изучать французский язык со своей семьей, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Canal+ Жоффруа Гаретье.

Действующий контракт 33-летнего аргентинского футболиста истекает летом. Одним из вероятных мест продолжения карьеры Месси называют «ПСЖ».

Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет. В нынешнем сезоне форвард забил 14 мячей и отдал 4 голевые передачи в 22-х матчах во всех турнирах. Портал transfermarkt.de оценивает капитана сине-гранатовых в 80 миллионов евро.