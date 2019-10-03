Месси рассказал об отношениях с Гризманном

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о взаимоотношениях с партнером по команде Антуаном Гризманном.

— У нас нет с ним никаких проблем, мы потихоньку узнаем друг друга, — цитирует аргентинца Goal. — По мере возможности и необходимости мы общаемся с ним, не могу сказать о Гризманне ничего плохого. Мы одержали очень важные победы над «Хетафе» и «Интером» в плане психологии — они еще сильнее сплачивают команду.

В текущем сезоне Месси провел на поле 4 матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. На счету Гризманна 11 встреч, 3 гола и 2 результативные передачи.

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