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Месси признался, что думал об уходе из «Барселоны»

12:13
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что в 2017 году хотел уехать из Испании.

— В 2017-м году я хотел уехать. Я не хотел покидать «Барселону», я хотел уехать из Испании из-за скандала с налогами. Я чувствовал, что со мной обращаются несправедливо, из-за этого я не хотел оставаться здесь, — приводит B/R Football слова 32-летнего аргентинца.

Месси является воспитанником «Барселоны», за которую провел 455 матчей в чемпионате Испании и отметился 420 голами.

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