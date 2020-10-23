Месси надеется, что Роналду сыграет против «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыто рассказал о своем соперничестве с Криштиану Роналду в Испании, когда тот играл за «Реал». Также он выразил надежду, что португалец, выступающий ныне за «Ювентус», успеет восстановиться к игре Лиге чемпионов.

— То противостояние с Криштиану Роналду было и остается особенным, коим и останется навсегда, — сказал Месси в интервью DAZN, вспоминая время, когда португалец вместе с ним играл в ла лиге. — Это длилось много лет, а поддерживать определенный уровень в течение длительного времени непросто.

Наши команды также были очень требовательны: «Реал» и «Барселона» — два сильнейших клуба в мире. Соревноваться на равных в течение стольких лет — это то, что останется навсегда. Дуэль между мной и Криштиану Роналду была очень хорошей на личном уровне, и я думаю, людям она нравилась. Очевидно, когда он играл за «Реал», игры были особенными, против мадридцев они всегда такие, но с Криштиану на поле они имели особое значение. Теперь же это прошлое.

В среду может повториться это противостояние. Надеемся, что Криштиану сможет сыграть и скоро выздоровеет от Covid-19.