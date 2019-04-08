Месси лидирует в гонке за "Золотую бутсу", опережая Мбаппе на 12 очков

После очередного уик-энда в европейском футболе лидерство в гонке за "Золотую бутсу" сохраняет форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Аргентинец забил один из мячей в ворота "Атлетико" (2:0). В его активе два года и 66 очков (при коэффициенте 2.0 у испанского и всех топ-5 чемпионатов). На втором месте нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе 27 голов, 54 очка. По 21 голу забили Фабио Квальярелла, Кшиштоф Пентек и Роберт Левандовски.
"Золотая бутса-2019"
1. Лионель Месси ("Барселона") - 33 гола (66 очков)
2. Кильян Мбаппе ("ПСЖ") - 27 (54)
3. Фабио Квальярелла ("Сампдория") - 21 (42)
3. Кшиштоф Пентек ("Милан") - 21 (42)
3. Роберт Левандовски ("Бавария") - 21 (42)
6. Дуван Сапата ("Аталанта"): - 20 (40)
6. Луис Суарес ("Барселона") - 20 (40)
8. Мбайе Дьяне ("Галатасарай"): - 26 (39)
9. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 19 (38)
9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 19 (38)
Chuteira de Ouro 18/19:– Cesar Bortolini (@cesar_bortolini) 7 апреля 2019 г.
🇦🇷 Messi: 66 pts
🇫🇷 Mbappé: 54 pts
🇮🇹 Quagliarella: 42 pts
🇵🇱 Piatek: 42 pts
🇵🇱 Lewandowski: 42 pts
🇨🇴 Zapata: 40 pts
🇺🇾 Suarez: 40 pts
🇸🇳 Diagne: 39 pts
🇵🇹 CR7: 38 pts
🇦🇷 Aguero: 38 pts
🇳🇱 Luuk De Jong: 37,5 pts
🇩🇰 Skov: 36 pts
🇨🇮 Pépé: 36 pts pic.twitter.com/Q9hK6eJYZH