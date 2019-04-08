Месси лидирует в гонке за "Золотую бутсу", опережая Мбаппе на 12 очков

После очередного уик-энда в европейском футболе лидерство в гонке за "Золотую бутсу" сохраняет форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Аргентинец забил один из мячей в ворота "Атлетико" (2:0). В его активе два года и 66 очков (при коэффициенте 2.0 у испанского и всех топ-5 чемпионатов). На втором месте нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе 27 голов, 54 очка. По 21 голу забили Фабио Квальярелла, Кшиштоф Пентек и Роберт Левандовски.

"Золотая бутса-2019"

1. Лионель Месси ("Барселона") - 33 гола (66 очков)

2. Кильян Мбаппе ("ПСЖ") - 27 (54)

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория") - 21 (42)

3. Кшиштоф Пентек ("Милан") - 21 (42)

3. Роберт Левандовски ("Бавария") - 21 (42)

6. Дуван Сапата ("Аталанта"): - 20 (40)

6. Луис Суарес ("Барселона") - 20 (40)

8. Мбайе Дьяне ("Галатасарай"): - 26 (39)

9. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 19 (38)

9. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") - 19 (38)