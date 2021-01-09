Капитан «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 18-го тура ла лиги с «Гранадой» (3:0; второй тайм) и установил очередное историческое достижение, сообщает OptaJose.

Аргентинец стал единственным футболистом в истории чемпионата Испании, которому удалось забить 10 и больше голов на протяжении каждого из 15 последних сезонов ла лиги.

Во встрече с «Гранадой» 33-летний Месси отметился дублем.

Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года. Команда после 18 туров ла лиги идет на 3-м месте в турнирной таблице.