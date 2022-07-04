«Милан» готов купить Асенсио этим летом за 25 миллионов евро
«Милан» сделал предложение «Реалу» по трансферу полузащитника Марко Асенсио. Этим летом футболист хочет сменить команду.
По данным Defensa Central, мадридцы готовы отпустить игрока за 30 миллионов евро, «Милан» может предложить лишь 25 миллионов евро. «Реал» отмечал, что продаст игрока в случае достойного предложения.
Ранее информировалось, что в 26-летнем футболисте также заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».
В сезоне-2021/22 Асенсио забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 42 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 40 миллионов евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.
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|Барселона
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3
|Атлетико
|0
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|0
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|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0-0
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5
|Бетис
|0
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|0
|0
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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|0
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8
|Атлетик
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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