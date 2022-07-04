«Милан» готов купить Асенсио этим летом за 25 миллионов евро

«Милан» сделал предложение «Реалу» по трансферу полузащитника Марко Асенсио. Этим летом футболист хочет сменить команду.

По данным Defensa Central, мадридцы готовы отпустить игрока за 30 миллионов евро, «Милан» может предложить лишь 25 миллионов евро. «Реал» отмечал, что продаст игрока в случае достойного предложения.

Ранее информировалось, что в 26-летнем футболисте также заинтересованы «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль».