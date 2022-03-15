«Реал» готовит официальное предложение Винисиусу по продлению контракта

«Реал» готовит предложение по новому контракту для нападающего Винисиуса Жуниора, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Финальная часть переговоров пройдет в конце сезона и, скорее всего, новое соглашение будет подписано. Винисиус входит в долгосрочные планы президента «сливочных» Флорентино Переса наряду с подписанием Килиана Мбаппе.

21-летний Винисиус стал игроком «Реала» летом 2018 года, перейдя из «Фламенго» за 45 миллионов евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел за «Реал» 25 матчей чемпионата Испании, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.