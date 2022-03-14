«Барселона» готова платить Мазрауи до 5 миллионов евро в год

«Барселона нацелилась на защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Каталонский клуб хочет подписать игрока бесплатно, так как у него летом истекает срок контракта с командой из Амстердама, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанский клуб предлагает 24-летнему марокканцу зарплату в размере около 4 миллионов евро. С учетом всех бонусов данная сумма может вырасти до 5 миллионов в год. Сам контракт будет рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 28 матчей за «Аякс», на его счету 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.