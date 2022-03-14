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Сегодня, 22:54

«Барселона» готова платить Мазрауи до 5 миллионов евро в год

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона нацелилась на защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи. Каталонский клуб хочет подписать игрока бесплатно, так как у него летом истекает срок контракта с командой из Амстердама, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Испанский клуб предлагает 24-летнему марокканцу зарплату в размере около 4 миллионов евро. С учетом всех бонусов данная сумма может вырасти до 5 миллионов в год. Сам контракт будет рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 28 матчей за «Аякс», на его счету 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.

ФК Аякс
ФК Барселона
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1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
7
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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36 тур
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38 тур
11.03 23:00
Атлетико – Кадис
 2 : 1
12.03 16:00
Леванте – Эспаньол
 1 : 1
12.03 18:15
Гранада – Эльче
 0 : 1
12.03 20:30
Вильярреал – Сельта
 1 : 0
12.03 23:00
Хетафе – Валенсия
 0 : 0
13.03 16:00
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
13.03 18:15
Бетис – Атлетик
 1 : 0
13.03 20:30
Р. Сосьедад – Алавес
 - : -
13.03 23:00
Барселона – Осасуна
 4 : 0
14.03 23:00
Мальорка – Реал
 - : -
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