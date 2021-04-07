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Матч «Реал» – «Барселона» обслужит арбитр Матеу Лаос

13:34
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Стало известно кто рассудит матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Барселона».

Бригада арбитра Матеу Лаоса, который сегодня рассудит матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ», будет судить матч класико. Видеоассистентом судьи станет Сесар Сото Градо.

По сведениям Marca, изначально комитет планировал назначить Рикардо Бенгоэчеа или Хосе Мунуэру Монтеро, но в итоге был выбран Лаос.

Матч «Реал» – «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени. Игру покажет РЕН ТВ.

Реал - Барселона

 

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/radio/2021/04/07/606d63e3268e3e24128b45fb.html

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