Матч «Реал» – «Барселона» обслужит арбитр Матеу Лаос
13:34
Стало известно кто рассудит матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Барселона».
Бригада арбитра Матеу Лаоса, который сегодня рассудит матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ», будет судить матч класико. Видеоассистентом судьи станет Сесар Сото Градо.
По сведениям Marca, изначально комитет планировал назначить Рикардо Бенгоэчеа или Хосе Мунуэру Монтеро, но в итоге был выбран Лаос.
Матч «Реал» – «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени. Игру покажет РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/radio/2021/04/07/606d63e3268e3e24128b45fb.html
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