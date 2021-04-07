Куртуа назвал свой список лучших вратарей мира

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал о том, кого из вратарей считает лучшими в мире.

«Такие вопросы всегда сложные, уровень вратарей сейчас очень высок. Облак, тер Штеген, Алиссон, я. Мы все примерно одного возраста, одного поколения. Нойер все еще в порядке. Но группа такая, оставлю публике право расставить нас по местам.

С детства был большим поклонником Касильяса, но позже, повзрослев, понял, что он ниже меня и у него другой стиль. Поэтому я начал следить за Ван дер Саром, который тоже был моим кумиром. И не забудем и Буффона, легенда», – сказал Куртуа AS.

Куртуа трехкратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю чемпионата Испании. В составе сборной Бельгии на чемпионате мира 2018 года был признан лучшим вратарем турнира.

В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 29 матчей в ла лиге, в которых пропустил 23 мяча.