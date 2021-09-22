Йович может перейти из «Реала» в «Арсенал» или «Вест Хэм»

Нападающий Лука Йович может покинуть «Реал». На 23-летнего форварда претендуют «Арсенал» и «Вест Хэм», однако сам серб предпочел бы перейти в клуб из Германии или Италии, сообщает AS.

В текущем сезоне Йович сыграл за «Реал» 3 матча. Но в общей сложности он провел на поле только 24 минуты суммарно.

Вторую часть сезона-2020/21 Йович провел в «Айнтрахте». На счету форварда 18 матчей в бундеслиге, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.