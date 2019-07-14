Марселу по-королевски принял мяч на тренировке "Реала". Видео

Защитник "Реала" Марселу в очередной раз продемонстрировал высокий уровень владения мячом. 31-летний бразилец в одно касание принял мяч после навеса от партнера по клубу на тренировке мадридской команды.
Twitter "Реала" опубликовал видео с эффектной техникой от Марселу. Ранее защитник в своем Instagram показал сальто в собственном исполнении.
⚽️⛔️ That control though...— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 13 июля 2019 г.
✨ @MarceloM12 #RMTour | #HalaMadrid pic.twitter.com/bfR0RA5YTe
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