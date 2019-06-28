Марселу сделал сальто на пляже. Видео

Защитник "Реала" Марселу опубликовал новое видео в Инстаграме. 31-летний бразилец сделал сальто прямо на пляже в Рио-де-Жанейро.

"Мой Рио, мой максимум и мой пляж", – подписал видео Марселу.

В прошедшем сезоне защитник провел 34 матча за "Реал", забил три гола и отдал шесть голевых передач.

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