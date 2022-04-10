Марсело заступился за Бэйла после матча с «Хетафе». Болельщики «Реала» освистали валлийца
Марсело заступился за Бэйла после матча с «Хетафе»
Защитник «Реала» Марсело заступился за своего одноклубника Гарета Бэйла, которого фанаты мадридской команды освистали во время матча с «Хетафе», пишет Marca.
Марсело сказал, что ему было неприятно слышать свист в адрес валлийского полузащитника. Бразилец отметил, что сейчас «очень важно объединиться и попытаться быть спокойными» для того, чтобы удачно провести концовку этого сезона.
Напомним, что болельщики «Реала» освистали Бэйла, который вышел на поле в концовке матча с «Хетафе». Напомним, что «королевский клуб» в итоге одержал победу со счетом 2:0.
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|
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|
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|
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|
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|
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|
12
|Сельта
|31
|9
|9
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|34-35
|36
|
13
|Р. Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|
14
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|
15
|Хетафе
|31
|7
|11
|13
|28-35
|32
|
16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|
17
|Мальорка
|31
|7
|8
|16
|27-50
|29
|
18
|Кадис
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
19
|Алавес
|31
|5
|7
|19
|24-53
|22
|
20
|Леванте
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|33-58
|22
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|8.04
|22:00
|
Севилья – Гранада
|4 : 2
|9.04
|15:00
|
Кадис – Бетис
|1 : 2
|9.04
|17:15
|
Мальорка – Атлетико
|1 : 0
|9.04
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|1 : 1
|9.04
|22:00
|
Реал – Хетафе
|2 : 0
|10.04
|15:00
|
Осасуна – Алавес
|1 : 0
|10.04
|17:15
|
Эспаньол – Сельта
|1 : 0
|10.04
|19:30
|
Эльче – Р. Сосьедад
|- : -
|10.04
|22:00
|
Леванте – Барселона
|- : -
|11.04
|22:00
|
Р. Вальекано – Валенсия
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|24
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|14
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|26
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|25
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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