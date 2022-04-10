«Осасуна» вырвала победу у «Алавеса» в концовке

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«Осасуна» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес» со счетом 1:0.

В составе хозяев поля Рубен Гарсия на 37-й минуте не смог реализовать пенальти.

Победный мяч на 90+3-й минуте встречи забил Анте Будимир.

«Осасуна» занимает десятое место в турнирной таблице примеры. «Алавес» — 20-й.