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Сегодня, 16:56

«Осасуна» вырвала победу у «Алавеса» в концовке

Роман Шишов
Корреспондент
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«Осасуна» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании обыграла «Алавес» со счетом 1:0.

В составе хозяев поля Рубен Гарсия на 37-й минуте не смог реализовать пенальти.

Победный мяч на 90+3-й минуте встречи забил Анте Будимир.

«Осасуна» занимает десятое место в турнирной таблице примеры. «Алавес» — 20-й.

Испания. Лига 1. 31-й тур
10 апр, 15:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:0
Алавес
Голы
Будимир, 90 (1:0)
Нереализованный пенальти
Гарсия 38
Осасуна
Эррера Видаль (Барха, 86) Гарсия Хосе Анхель (Санчес, 61) Эрнандес Монкайола Гарсия (Торрес, 61) Иньиго Перес (Кике Гарсия, 61) Торро Авила (Мартинес, 86) Будимир
Алавес
Пачеко Теналья (Дуарте, 84) Лагуардия Лежен Ксимо Наварро Лум Эскаланте (Мойя, 84) Вальехо (Пеллистри, 66) Хоселу Риоха Мендес (Томас Пина, 76)
Предупреждения
Видаль 9’, Будимир 29’, Торро 45’  -  Лум 15’
Судьи
Руис (Испания)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Арсенал Т 0
Перерыв

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Алавес
ФК Осасуна
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 1 : 0
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 1 : 1
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 2 : 0
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Карим Бензема

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Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
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