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Сегодня, 08:21

Асенсио: «Реал» должен попытаться исправить негативные моменты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы счастливы. В раздевалке говорили о том, как можем вернуться в игру, что мы должны проявить характер. Мы воодушевились, исправили некоторые вещи в тактическом плане. «Реал» должен попытаться исправить негативные моменты, но сохранить позитив, мы в четвертьфинале и должны готовиться к воскресной игре», – приводит слова Асенсио Marca.

Также футболист высказался о продлении своего контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

«Это не зависит от меня, вы должны спросить кого-то другого», – отметил Асенсио.

Соперник «Реал» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.

Источник: Marca

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РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Марко Асенсио
ФК Вильярреал
ФК Реал
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Кадис 17 3 7 7 12-28 16
19
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
20
 Эльче 17 0 5 12 11-35 5
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13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 1 : 1
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
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Эльче

 7 2 1
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