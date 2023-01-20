Асенсио: «Реал» должен попытаться исправить негативные моменты»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы счастливы. В раздевалке говорили о том, как можем вернуться в игру, что мы должны проявить характер. Мы воодушевились, исправили некоторые вещи в тактическом плане. «Реал» должен попытаться исправить негативные моменты, но сохранить позитив, мы в четвертьфинале и должны готовиться к воскресной игре», – приводит слова Асенсио Marca.

Также футболист высказался о продлении своего контракт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

«Это не зависит от меня, вы должны спросить кого-то другого», – отметил Асенсио.

Соперник «Реал» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.