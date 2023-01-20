«Барселона» близка к завершению сделки по подписанию Карраско

«Барселона» близка к завершению сделки по подписанию полузащитника Янника Карраско.

Как сообщает Sport.es, каталонцы могут приобрести 29-летнего игрока менее чем за 20 миллионов евро в конце сезона-2022/23.

Бельгиец выступает за «Атлетико» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне Карраско провел за клуб 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.