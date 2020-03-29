Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о своем распорядке дня в условиях коронавируса. Из-за пандемии чемпионат Испании был приостановлен.

— Я провожу большую часть времени в гостиной и на кухне, — цитирует немца официальный сайт «Барселоны». — Также занимаюсь в тренажерном зале. Есть много упражнений, которые выполняю ежедневно. Иногда тренируюсь перед завтраком. Также убираю в доме — это тоже упражнение.

У всех одинаковая ситуация, мы должны мотивировать людей оставаться дома. Должны помнить, как важно не выходить на улицу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.