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Марк-Андре тер Штеген: «Я убираю в доме — это тоже упражнение»

07:45
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал о своем распорядке дня в условиях коронавируса. Из-за пандемии чемпионат Испании был приостановлен.

— Я провожу большую часть времени в гостиной и на кухне, — цитирует немца официальный сайт «Барселоны». — Также занимаюсь в тренажерном зале. Есть много упражнений, которые выполняю ежедневно. Иногда тренируюсь перед завтраком. Также убираю в доме — это тоже упражнение.

У всех одинаковая ситуация, мы должны мотивировать людей оставаться дома. Должны помнить, как важно не выходить на улицу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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