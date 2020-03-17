Marca: «Реал» готов отпустить Бэйла бесплатно

«Реал» готов расстаться с нападающим Гаретом Бэйлом в ближайшее трансферное окно. Мадридский клуб даже готов позволить 30-летнему валлийцу уйти в качестве свободного агента, утверждает Marca.

«Реал» не хочет платить ему большую зарплату, так как он часто находится в лазарете команды. Контракт Бэйла с клубом истекает летом 2022 года. «Сливочные» должны выплатить ему еще около 70 миллионов евро.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле 17 раз и отметился 2 голами и 2 передачами.