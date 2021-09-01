Marca: Пьянич готов уйти из «Барселоны» в российский или турецкий клуб
Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может покинуть команду. Агент боснийского хавбека ведет переговоры с клубами из России и Турции, сообщет Marca.
Главный тренер каталонцев Роналд Куман дал четко понять футболисту, что не рассчитывает на него в этом сезоне. Каталонский клуб рассчитывает, что сможет заключить сделку по 31-летнему хавбеку с одним из клубов из стран, где все еще открыто трансферное окно.
В прошлом сезоне Пьянич провел 30 матчей и не отметился результативными действиями. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании он на поле не выходил.
Контракт футболиста с «Барселоной» действует до конца июня 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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