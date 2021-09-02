Гризманн будет играть за «Атлетико» под номером 8

Нападающий Антуан Гризманн в последний день трансферного окна вернулся из «Барселоны» в «Атлетико». Мадридский клуб арендовал игрока сборной Франции до конца сезона с возможностью продления еще на один год.

За мадридскую команду Гризманн будет теперь выступать под номером 8. В среду, 1 сентября, в Twitter появились фотографии из магазина «Атлетико» с футболками новичка.

Ранее он выступал с 2014 по 2019 год за «Атлетико» под номером 7.

Напомним, летом 2019 года «Барселона» заплатила «Атлетико» за Гризманна 120 миллионов евро. Он сыграл за каталонцев в общей сложности 102 матча.