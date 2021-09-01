«Барселона» ведет переговоры с Дембеле по поводу нового контракта
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продлить контракт со своим нынешним клубом, сообщает Sport.es. Руководство каталонцев начало переговоры с игроком по поводу нового соглашения.
В «Барселоне» надеются, что смогут подписать новый контракт с футболистом до конца сентября. Сообщается, что сам француз тоже хочет остаться в клубе.
Напомним, Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Нынешний контакт 24-летнего француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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